Comissões vão subir. Quais os bancos que não cobram pela conta?

Os últimos anos ficaram marcados por sucessivos aumentos de comissões. Um movimento que vai continuar em 2022, com vários bancos com agravamentos de preçário agendados para os próximos meses. A comissão de manutenção de conta tem sido um dos serviços mais visado pelas subidas, com os bancos a cobrarem mais aos clientes para terem conta aberta. Mas há bancos que ainda não cobram por este serviço.

Depois do BCP, Novo Banco e Santander terem anunciado, ainda em 2021, agravamentos do preçário este ano, agora é o BPI a comunicar que vai mexer nos preços cobrados aos clientes. Os clientes do banco vão passar a pagar mais para ter conta aberta.

De acordo com as alterações ao preçário, divulgadas no site da instituição, os clientes com Conta Valor BPI e Conta BPI Premier, com domiciliação de ordenado ou património financeiro igual ou superior a 10 mil euros, vão pagar 4,99 euros por mês pela manutenção de conta, acima dos 4,50 euros aplicados atualmente. A este valor acresce o imposto de selo de 4%.

As alterações, que entram em vigor a 1 de abril, incluem ainda comissões mais elevadas noutras contas de aplicações financeiras, nos serviços com cheques e nas transferências. Ainda antes do aumento de preçário no BPI sobem os custos no Novo Banco e no Santander, no próximo mês, enquanto no BCP as mudanças já entraram em vigor.

O banco liderado por António Ramalho vai deixar de diferenciar entre saldos de conta na hora de cobrar pela manutenção da mesma, passando a exigir mais de 60 euros a todos os clientes com contas normais, sendo que quem tem contas-pacote bonificadas vai ter de pagar mais.

Já o Santander vai mexer no valor das contas pacote e nos cartões de crédito, segundo adiantou a Lusa.

Com os bancos a acabarem com as borlas em função do ordenado, olhando apenas para os 5 maiores bancos nacionais, ter conta no banco custa mais de 60 euros por ano. Mas há formas de baixar este custo.

A maioria dos bancos oferece as chamadas conta pacote, uma conta que dá acesso a um conjunto de serviços integrado e já inclui a comissão de conta. Os preços e os serviços variam de instituição para instituição.



Os preços incluem um "bónus" para quem receba o ordenado no banco. Sem domiciliação paga-se mais. O Novo Banco aplica um valor mensal de 2,95 euros por mês, seguido pela Caixa (3,20 euros/mês), para o pacote mais básico – Conta Caixa S – e o Santander cobra 3,75 euros por mês a quem tenha o ordenado domiciliado no banco.

Já o BPI vai passar a cobrar 4,99 euros pela conta Valor, enquanto o BCP aplica uma taxa mensal de 5,20 euros.





Bancos online e Banco CTT "oferecem" manutenção

Para aqueles que não pretendem contratar estas contas com serviços integrados há instituições onde ter conta não custa nada. É o caso dos bancos online – Banco Best, ActivoBank e BiG – , mas também do Banco CTT, Banco Finantia, Banco Invest e BNI Europa. Estes são, segundo o simulador de comissões do Banco de Portugal, os bancos onde a comissão de manutenção de conta custa zero.



O facto destes bancos "online" disporem de uma rede de balcões mais reduzido, centrando a relação com o cliente na Internet, permite-lhes aplicar custos mais baixos.

No entanto, antes de escolher o banco é fundamental fazer uma análise às operações que realiza habitualmente e calcular quais seriam os custos que iria ter nos diferentes bancos. Só assim poderá perceber se compensa mudar.