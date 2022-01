Banco CTT vai passar a cobrar comissão de conta a partir de abril

O Banco CTT vai passar a cobrar comissão de manutenção de conta, acabando com a política de "comissões zero", que manteve desde a criação do banco, segundo avança em primeira mão o Eco. Mas há mais mudanças no novo preçário, que entra em vigor em abril.

Quem tenha conta no Banco CTT vai passar a pagar um custo de 20 euros por ano (5 euros por trimestre), um valor ao qual acresce imposto de selo de 4%, de acordo com a notícia do Eco (no site do banco ainda não está divulgado nenhum documento com comunicação de alteração de preçário).

Além do fim da "borla" na conta à ordem, o banco vai agravar os encargos para quem tem cartão de débito. O preço da sua disponibilização, que custa atualmente 15 euros, sobe para 18,5 euros (mais IS), o que representa um agravamento de 23%.

Os levantamentos em numerário passam a custar 7,5 euros, acima dos atuais 5 euros.

O Banco CTT também vai começar a cobrar pela conta de serviços mínimos. A partir de 1 de abril aplicará uma comissão de manutenção no valor 4,08 euros (mais IS), perto do valor máximo permitido para este ano de 4,43 euros (correspondente a 1% do IAS).

O Banco CTT junta-se assim a entidades como o BPI, Novo Banco, Santander e BCP, com agravamentos de comissões agendadas para este ano.