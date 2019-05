Os analistas do banco alemão consideram que as eleições não deverão provocar instabilidade política e o momento positivo da economia e das contas públicas vai manter-se.

Para o futuro, a previsão do Commerzbank é de manutenção do momento favorável que se vive atualmente. "A estabilidade política não parece estar em risco com os socialistas que governam a ganharem terreno na eleição de Outubro", escrevem os analistas. Para Portugal "o ímpeto favorável, dentro dos países da periferia, mantém-se intacto".



Tal deverá permitir que o Estado português registe um "saldo equilibrado" este ano pela primeira vez na sua história democrática, algo assinalado pelos analistas.



Com o Banco Central Europeu (BCE) a continuar a reinvestir os montantes de dívida que comprou, os juros portugueses deverão continuar a descer, aproximando-se cada vez mais dos de Espanha, segundo a previsão do banco alemão.



"Depois da convergência em relação a Espanha ter sido completada nas maturidades mais curtas vemos pouco potencial aí", admitem, referindo posteriormente que é nas maturidades mais longas que antecipam uma aproximação aos níveis espanhóis.



O Commerzbank prevê ainda que Portugal vá aproveitar as taxas baixas no muito longo prazo para fazer mais emissões a 30 anos.

