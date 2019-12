Como as maiores corretoras entraram na corrida para o zero. E qual a próxima etapa

A disseminação das comissões zero era antecipada desde 2014, quando a Robinhood lançou, no mercado norte-americano, uma plataforma de “trading” sem custos. Aconteceu em outubro deste ano, quando todas as grandes corretoras norte-americanas deixaram de cobrar comissões de negociação. Agora, a diferenciação terá de ser pelo serviço.