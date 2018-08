Continua a diminuir a aposta na queda dos CTT

Os investidores voltaram a diminuir as posições a descoberto no capital dos CTT, ou seja, estão a diminuir a aposta na queda do preço das acções da empresa liderada por Francisco Lacerda.

As apostas na queda das acções dos CTT têm vindo a diminuir nas últimas semanas, com a posição a descoberto do capital dos correios a baixar para 8,37% do capital, quando há três dias era de 8,61% e há duas semanas era superior a 10%.Esta redução surge depois de o Marshall Wace e de o Blackrock terem diminuído as suas posições curtas no capital dos CTT. O primeiro "hedge fund" diminuiu a sua posição a descoberto para 2,09 milhões de acções, o que representa 1,39% do capital da empresa liderada por Francisco Lacerda.Já o Blackrock reduziu para 885 mil títulos a sua posição curta, o que equivale a 0,59% dos CTT.Em sentido contrário, o Worldquant aumentou a sua posição a descoberto para 1%, ou 1,5 milhões. Apesar deste aumento, as reduções anteriores foram superiores e acabaram por ditar uma diminuição da posição a descoberto no capital dos CTT.



O Connor & Clark continua a ser o investidor que mais aposta na queda das acções dos CTT, com 2,09%, seguido pelo Marshall Wace (1,39%) e pelo GSA Capital (1,3%).

Os CTT estão a implementar uma reestruturação estratégica com vista à melhoria dos resultados da cotada. Os últimos números conhecidos são do primeiro semestre, tendo neste período a empresa reportado uma descida de 65% dos lucros para 6,3 milhões de euros.