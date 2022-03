Contratos de "swaps" apontam para subida dos juros da Fed em dois pontos percentuais ainda este ano

Leia Também Mercado obrigacionista global dá maior tombo do que na crise financeira de 2008

Perante o agravamento dos juros da dívida soberana norte-americana, os contratos swaps apontam para que haja mais aumentos da taxa dos fundos federais este ano, por parte da Reserva Federal norte-americana (Fed), em dois pontos percentuais, de acordo com a informação compilada pela Bloomberg.A taxa de swap do contrato referente a dezembro de 2022, vinculado à reunião da Fed que irá decorrer este mês, subiu acima de 233 pontos base, mais de 200 pontos base acima da atual taxa efetiva dos fundos federais.Este disparo ocorreu depois de os economistas do Citigroup terem previsto que o banco central pode levar a Fed a aumentar a taxa de fundos federais em meio ponto precentual, em cada uma das próximas quatro reuniões, de acordo com os dados citados pela Bloomberg.O banco de investimento reconheceu ainda que a Fed pode implementar um aumento de 75 pontos base "se a inflação acelerar inesperadamente ou as expectativas de inflação a longo prazo subirem rapidamente".Estes números estão em linha com as declarações proferidas no início desta semana por Jerome Powell, presidente da Reserva Federal norte-americana, e apoiadas por vários lideres regionais da Fed.O presidente do banco central advertiu para a elevada inflação e disse que, se continuar alta, a Fed poderá subir os juros diretores em mais de 25 pontos base – uma ou mais vezes.