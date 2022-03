Credit Suisse pede a investidores que apaguem documentos sobre crédito garantido por iates e jatos

De acordo com o diário britânico, o banco suíço, até há pouco liderado por António Horta Osório, esforçou-se por vender o risco associado a estes empréstimos, optando por pagar uma taxa de juro que chegou aos 11%. O total de transações deste tipo de produtos financeiros chegou aos 80 milhões de dólares, tendo sido os principais compradores vários hedge funds.



Numa apresentação preparada para os investidores, e a que o FT teve acesso, o banco justifica estas operações com uma forma de "crirar uma boa impressão da marca Credit Suisse, relacionando com os objetos de luxo preferidos dos executivos [iates e aviões]".

O Credit Suisse estará a pedir a "hedge funds" e outros investidores para destruírem documentos relacionados com os seus clientes mais riscos para tentar travar fugas de informação sobre a unidade do banco que concedeu empréstimos a oligarcas russos sancionados, segundo noticia o Financial Times De acordo com informação a que o jornal britânico teve acesso junto de três fontes não identificadas, o banco suíço enviou esta semana cartas aos investidores em que pede que destruam documentos relacionados com a securitização de crédito com aviões privados, iates e imobiliário como colateral.O pedido era que "destruíssem e apagassem permanentemente" qualquer informação confidencial, citando uma "recente quebra de informação aos media". Contactado pelo FT, o Credit Suisse não quis fazer comentários. O pedido terá sido feito depois de o jornal ter noticiado que o banco titularizou parte de um portefólio de empréstimos garantidos por bens de luxo, como iates e aviões, avaliado em dois mil milhões de dólares.