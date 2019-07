Crédito a taxa fixa desce a pique, à espera de Euribor negativas

A expectativa de que a política monetária do Banco Central Europeu prolongue as taxas negativas por um período longo de tempo está a refletir-se na contratação de créditos a taxa fixa. Depois de ter vindo a aumentar nos últimos anos, esta modalidade registou um travão a fundo nos primeiros cinco meses do ano.