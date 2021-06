CureVac afunda quase 50% após vacina mostrar eficácia contra covid aquém das rivais

Chief Technology Officer", Mariola Fotin-Mleczek. Estes números ficam muito aquém das rivais. Estes números ficam muito aquém das rivais.

os resultados da CureVac podem ser tão díspares do das rivais, porque quando os ensaios clínicos foram feitos para a Pfizere a Moderna não havia tantas variantes da covid-19, como atualmente.







As ações da CureVac, uma farmacêutica alemã que também negoceia em Wall Street, caíram quase 50% depois do fecho de sessão nos EUA, reagindo ao estudo preliminar que mostra que a sua vacina contra a covid-19 tem apenas uma eficácia de 47%, bem abaixo das suas rivais.O estudo envolveu cerca de 40 mil voluntários, incluindo 134 pessoas infetadas com coronavírus. A empresa não divulgou grandes detalhes neste estudo preliminar, mas estima-se que a vacina possa ter menos eficácia nas pessoas mais velhas, do que nas mais novas, de acordo com a "Em duas doses, a Pfizer mostrou 95% de eficácia na prevenção de sintomas consistentes com infecção de covid-19. Após a segunda dose de Moderna, esta vacina mostrou 94,1% de eficiência e a britânica Johnson & Johnson apresentou uma eficácia de 66%. The New York Times cita especialistas que referem queEmbora preliminares, os resultados colocam o futuro da vacina da CureVac em causa à medida que os países mais ricos estão a fazer um esforço adicional para vacinar toda a população o mais rápido possível. Ainda assim, apesar da eficácia baixa, a CureVac prevê terminar o seu teste e planeia obter aprovação por parte do regulador, disse o CEO Franz-Werner Haas."Há uma necessidade enorme de vacina e acho que ainda podemos fazer uma contribuição", disse Haas. As ações da empresa caíram mais de 50% nas negociações pós-mercado, depois de subir 17% este ano.A ser aprovada, a injeção pode dar um "boost" à vacinação nos países mais atrasados neste campo, uma vez que não é necessário que as doses da vacina sejam congeladas em temperaturas muito baixas.