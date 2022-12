Da demissão de Macron e vitória de Le Pen ao fim do Brexit: Estes são os cisnes negros de 2023

Os economistas do Saxo Bank fizeram as suas habituais previsões improváveis – ou cisnes negros - para o próximo ano, mantendo a tradição que dura já há mais de 20 anos. Este é, como explica o banco dinamarquês, um exercício com dez possíveis cenários, apesar de não serem necessariamente prováveis.Para o próximo ano, o banco coloca em cima da mesa entre o leque de possibilidades improváveis, a saída do presidente francês Emmanuel Macron do Palácio do Eliseu, dando lugar à líder de extrema-direita, Marine Le Pen.O documento divulgado esta terça-feira prevê ainda a possibilidade dos países exportadores de petróleo e aliados (OPEP+), assim como China e Índia colocarem um ponto final no reinado do dólar, abandonando o FMI e adotando uma moeda de reserva comum, como alternativa à nota verde.No relatório deste ano há ainda espaço para um "reset" do sistema financeiro japonês e um regresso do Reino Unido à União Europeia.O termo "cisne negro" ganhou destaque na literatura em 2007, quando o libanês Nassim Taleb, professor na Universidade de Nova Iorque, escreveu um livro precisamente com o título 'The Black Swan', descrevendo o cisne negro como um acontecimento bastante raro e improvável, com um grande impacto no sistema social, político e financeiro em caso de concretização.