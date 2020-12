Dia decisivo para Brexit e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

O primeiro-ministro britânico e a presidente da Comissão Europeia reunem-se em Bruxelas num derradeiro esforço para desbloquear o impasse no acordo para as relações entre a UE e o Reino Unido no pós-Brexit. Com a contagem decrescente a aproximar-se do fim - o período transitório finda a 31 de dezembro - persistem divergências significativas em três temas: level playing field, governance e pescas.