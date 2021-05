Diogo Mónica: “O impacto ambiental é o novo mito criado sobre a bitcoin”

Disse que não ao Facebook e à Google, porque não queria “ser mais um no meio de milhares”. Depois, fundou um banco. Diogo Mónica, o português que fez parte da lista de jovens promissores da Fortune no mundo financeiro, é líder do primeiro banco de criptomoedas autorizado pelo OCC, o regulador da banca nos EUA.





O que é o Anchorage e o que é que faz?