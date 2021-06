Dona da bolsa de Frankfurt compra participação maioritária numa corretora de criptomoedas

Apesar de o valor certo não ter sido divulgado, a dona dos índices DAX disse que a quantia supera os 100 milhões de francos suíços, o que equivale a cerca de 91,5 milhões de euros.



Deutsche Boerse, empresa germânica que gere o índice de Frankfurt, comprou dois terços da Crypto Finance, uma corretora suíça de criptomoedas, num negócio que terá custado uma quantia de "três dígitos", de acordo com o comunicado emitido pela cotada alemã, nesta terça-feira.Apesar de o valor certo não ter sido divulgado, a dona dos índices DAX disse que a quantia supera os 100 milhões de francos suíços, o que equivale a cerca de 91,5 milhões de euros.

Ao Negócios, o banco confirma que

"deram entrada cinco requerimentos que se qualificam como pedidos de registo para o exercício de atividades com ativos virtuais" e que só duas tiveram autorização para operar, até ao momento. São elas

a Criptoloja, com sede no Estoril, e a Mind The Coin, com sede em Braga, como se pode consultar no site da instituição nacional

"Os ativos digitais vão transformar o setor financeiro. Há uma procura crescente de instituições financeiras estabelecidas que querem tornar-se ativas nesta nova classe de ativos e desejam um parceiro de confiança", diz Thomas Book, membro do Conselho Executivo de Trading & Clearing House da Deutsche Börse, no mesmo comunicado.Acrescenta que "estamos entusiasmados com a entrada da Crypto Finance no grupo. A equipa é uma estratégia ideal e vai ajudar-nos no nosso caminho para a construção de um ecossistema de ativos digitais confiável e totalmente regulado para investidores institucionais na Europa".A Crypto Finance oferece o serviço de transação de mais de 200 ativos virtuais e tem o seu foco de negócio na Suíça, a sua sede, mas também em Singapura, onde tem aumentado a seua presença nos últimos meses. A empresa vai continuar a ser liderada pelo seu atial CEO, Jan Brzezek.Em Portugal existem duas empresas registadas e autorizadas pelo Banco de Portugal para oferecer este serviço de corretagem de criptomoedas.