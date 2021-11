Dona da Google já vale mais de dois biliões de dólares em Wall Street

A dona da Google é a mais recente integrante do restrito "clube" de empresas com um valor de mercado acima de dois biliões de dólares. Na tarde desta segunda-feira, a subida das ações do conglomerado tecnológico levou a Alphabet a tocar pela primeira vez nesta marca.Há já algumas sessões que a Alphabet estava a caminhar para esta meta: esta é a quinta sessão consecutiva de ganhos para a tecnológica norte-americana. Se o primeiro ano de pandemia já havia sido forte para a empresa, as ações continuam a subir também este ano, registando este ano uma valorização de 70%.A escalada da Alphabet tem sido alavancada pelos resultados da área de publicidade online, que continuam a representar a "fatia de leão" dos lucros da tecnológica liderada por Sundar Pichai.A Alphabet demorou mais de um ano a conquistar o segundo bilião de dólares de valor de mercado, já que só em janeiro de 2020 é que conseguiu transformar-se numa "trillion dollar baby".A dona da Google é, entre as cinco grandes tecnológicas, o grupo onde se inserem tanto a Apple, Facebok, Amazon e a Microsoft, aquela que regista a maior subida em bolsa este ano. Enquanto os títulos da Alphabet crescem cerca de 70% este ano, a Microsoft valoriza mais de 50%, o Facebook (ou Meta) cerca de 25% e a Apple 14%. Já gigante de comércio eletrónico Amazon regista a subida mais modesta entre as companheiras de setor, com uma subida de 9% este ano.Com a Alphabet a tocar pela primeira vez na marca dos dois biliões em bolsa, este restrito clube passa a ter três integrantes, com a Apple e a Microsoft.Esta é a segunda empresa que ultrapassa a fasquia dos dois biliões este ano, alguns meses depois de a Microsoft atingir esta marca. A primeira das grandes tecnológicas a chegar aos dois "trillions" foi a Apple, em agosto de 2020. A Microsoft só lá conseguiu chegar em junho deste ano, dois anos depois de se tornou numa "trillion dollar baby", quando atingiu a marca de um bilião de dólares de valor de mercado.Se até aqui a Apple era a mais valiosa neste grupo, os resultados da Microsoft, alavancados pela divisão de cloud, ajudaram a tecnológica de Redmond a "roubar" o trono à dona do iPhone. Atualmente, a Apple tem um "market cap" de 2,481 biliões, enquanto a Microsoft vale 2,519 biliões de dólares.A Alphabet foi criada em 2015, como uma empresa-chapéu para agregar os diferentes negócios da Google. A gigante da Internet nasceu vários anos antes desta mudança, em 1998, nos dormitórios da Universidade de Stanford.A Google é cotada em bolsa desde 19 de agosto de 2004. Na primeira sessão, os títulos da empresa negociaram nos 85 dólares, com um valor de mercado de 23 mil milhões de dólares. Com o afastamento dos fundores, Larry Page e Sergey Brin, o "reino" ficou entregue a Sundar Pichai, que agora acumula as funções de CEO da Google e também da Alphabet.