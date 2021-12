Apple a caminho de se tornar na primeira empresa do mundo a valer três biliões

Leia Também Quanto valem as grandes tecnológicas? Mais do que o PIB de países como Canadá ou Rússia

Leia Também Dona da Google já vale mais de dois biliões de dólares em Wall Street

A dona do iPhone aproxima-se esta segunda-feira de uma capitalização em bolsa de três biliões de dólares (ou trillion, em inglês). Neste momento, a Apple tem um valor em bolsa de 2,93 biliões de dólares, numa altura em que os títulos da companhia cedem 0,58% pra 178,41 dólares.Feitas as contas, para chegar à marca dos três biliões, os títulos da Apple precisarão de avançar até aos 182,67 dólares, tendo em conta a cotação atual.Mas a Apple já esteve bem mais próxima deste patamar. Na passada quinta-feira, chegou a estar a apenas sete dólares de distância dos três biliões de dólares. Ou seja, caso atinja este valor de mercado, a Apple poderá mesmo aproximar-se de um valor que corresponderá à quinta economia do mundo, logo a seguir à Alemanha, de acordo com a agência Reuters.A Apple tem vindo a conquistar marcos de capitalização bolsista ao longo dos últimos anos. Em agosto de 2018 ultrapassou a fasquia de um bilião de dólares. Dois anos depois, em agosto de 2020, chegou aos dois biliões de dólares. Caso consiga chegar à marca dos três biliões, este seria o bilião mais rápido de atingir para a tecnológica norte-americana.As ações da Apple já valorizaram mais de 35% este ano. A empresa tem sido beneficiada não só pelas vendas de iPhone - o produto que mais contribui para as receitas da empresa - mas também pelo crescimento da área dos serviços, onde a empresa tem o serviço de streaming Apple TV+ ou o Apple Music.Mesmo que continue no campeonato dos dois trillion, a Apple não está sozinha. Este ano, a Microsoft juntou-se a este clube, tendo atualmente um valor de mercado de 2,56 biliões de dólares. As duas empresas são as mais valiosas entre as grandes tecnológicas.Também a Alphabet, a dona da Google, já ultrapassou a marca dos dois biliões, em novembro deste ano. Atualmente, está uns furos abaixo desta fasquia, com um valor de mercado de 1,94 biliões.