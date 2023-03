“É normal que quem precise de financiamento tenha de pagar por ele”, diz o presidente da CMVM

A subida de juros pelo Banco Central Europeu (BCE) está a causar um regresso à normalidade com o fim do dinheiro barato, o que é “disciplinador”, considera o presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Luís Laginha de Sousa espera que, nos depósitos, os bancos comecem também a responder.

“É normal que quem precise de financiamento tenha de pagar por ele”, diz o presidente da CMVM









