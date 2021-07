EDP já recomprou 647 milhões em dívida, acima dos 400 milhões iniciais previstos

A EDP já comprou 647 milhões de euros da sua própria dívida com maturidades até 2024, segundo um comunicado enviado hoje à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários). O montante agora adiantado excede o valor inicialmente indicado pela empresa de 400 milhões.





E energética portuguesa tinha já anunciado há uma semana que pretendia avançar com um plano de recompra de dívida no valor de 400 milhões de euros, um valor meramente indicativo, e que faz parte de uma estratégia para reduzir a dívida da empresa em circulação.





"As ofertas enquadram-se nas iniciativas destinadas a otimizar a carteira de passivos do Grupo EDP, utilizando liquidez disponível para reduzir o montante da sua dívida bruta como parte da estratégia de gestão da dívida do Grupo EDP", explica no comunicado.





O montante foi adquirido por via da compra instrumentos com quatro maturidades diferentes e juros fixados em -0,45% para os títulos com maturidade em 2022, -0,3% para os que vencem em março de 2023, -0,25% para setembro do mesmo ano e -0,2% para 2024.





A energética explica ainda que "pagará juros corridos a respeito dos valores mobiliários aceites para compra no âmbito das ofertas" e espera que a liquidação dos respetivos valores seja efetuada até ao dia 6 de julho.





Os valores adquiridos permitiram à EDP superar o objetivo de comprar, de forma antecipada, 12,5% da dívida inscrita nestes instrumentos disponíveis, atingindo um valor próximo dos 20%.





O Banco Central Europeu (BCE), através dos bancos centrais que compõem o Eurosistema, tem nas suas mãos dívida da EDP - Energias de Portugal que é elegível para este programa de compra antecipada, mas não comentou uma possível participação nesta operação.



"O Banco de Portugal não comenta a uma eventual participação do Eurosistema neste programa da EDP, mas confirma que a dívida detida pelo Eurosistema no âmbito dos programas de compra inclui títulos abrangidos pelo programa de recompra da EDP", adiantou na semana passada um porta-voz da instituição, em declarações ao Negócios.