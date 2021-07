EDP vence um lote no leilão de transmissão no Brasil

A EDP – Energias do Brasil obteve hoje, no Leilão para Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Eléctrica n.º 1/2021, realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) do Brasil, 1 lote de concessão, situado nos estados do Acre e Rondónia, com Receita Anual Permitida ("RAP") de 38,6 milhões de reais (6,56 milhões de euros), refere a EDP em comunicado à CMVM.

Segundo o documento, "este lote inclui uma subestação e 350 km de linha de transmissão".

Com base na informação tornada pública para este leilão, a ANEEL estima que este lote represente um investimento de 400 milhões de reais (68,04 milhões de euros) e um período de construção de 60 meses.

O financiamento dos projectos considera a obtenção de dívida através da emissão de obrigações de infra-estrutura com alavancagem total estimada de até 70%.

"O resultado da EDP Energias do Brasil no leilão reforça a presença do grupo no Brasil e a aposta estratégica da sociedade de investimentos em redes, executando o Plano Estratégico 2021 a 2025, com retorno adequado e risco controlado", refere o comunicado.

A EDP detém directamente 52,64% da EDP Energias do Brasil, mas consolida 54,92% por intermédio da detenção de acções próprias.