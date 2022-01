El Salvador tenciona financiar-se com obrigações em bitcoin

El Salvador tenciona emitir obrigações bitcoin entre fevereiro e março, disse terça-feira o ministro das Finanças, Alejandro Zelaya, que se manifestou esperançado em que esta estratégia "tenha êxito".O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou, em 21 de novembro de 2021, um projeto denominado 'Bitcoin City', financiado inicialmente com obrigações emitidas nesta moeda digital, pelo que o governo vai emitir dívida pública em bitcoins no montante de mil milhões de dólares (886 milhões de euros)."A emissão de obrigações bitcoin pode ser entre fevereiro e março deste ano, pelo que a partir da emissão veremos se temos êxito nesta estratégia. Acredito que sim", disse Zelaya durante uma conferência de imprensa.Sem avançar detalhes, o ministro acrescentou: "Esta tarde, reunimo-nos com alguns investidores e só eles estavam interessados em 200 milhões" de dólares.O ministro garantiu que "não se vai abandonar o mercado de valores tradicional, vai-se continuar a emitir obrigações no mercado tradicional e ver como decorre a estratégia de obrigações em bitcoins".Para o economista Ricardo Castaneda, do Instituto Centroamericano de Estudos Fiscais, o facto de El Salvador querer colocar obrigações em bitcoins "é uma medida desesperada".Durante uma entrevista recente à Efe, advertiu: "Se correr bem, o presidente Bukele aparece como exemplo e pode dizer aos organismos multilaterais e à comunidade internacional que não precisa deles, mas se corre mal é a população que perde".