Elon Musk já é o sétimo mais rico do mundo

Leia Também Buffett já tem um pé fora do topo da lista dos mais ricos do mundo

Leia Também Fortuna de Bezos não pára de engordar. É agora a pessoa mais rica de sempre

Com as ações da Tesla a fecharem a última sessão da semana a disparar mais de 10%, Elon Musk viu a sua fortuna engordar em mais de seis mil milhões de dólares num só dia. Desde o início do ano, a riqueza do patrão da Tesla mais do que duplicou, com um aumento de 43 mil milhões de dólares.O CEO da fabricante de automóveis elétricos tem agora uma fortuna de 70,5 mil milhões de dólares, o que lhe vale a sétima posição entre os mais ricos do mundo, de acordo com o Bloomberg Billionaire Index. Musk nunca tinha integrado o Top 10.O rally da Tesla este ano, com uma valorização de 269%, fez com que Musk tenha tido uma ascensão meteórica entre as maiores fortunas mundiais. E só na sexta-feira o controverso milionário subiu da 12.ª para a sétima posição.Musk ultrapassou nomes como Sergey Brin, co-fundador do Google, o magnata indiano Mukesh Ambani, Warren Buffet, que caiu para a décima posição - o pior lugar desde o início da elaboração da lista, em 2012 - e Larry Ellison, fundador e maior acionista da Oracle.A lista das maiores fortunas mundiais é dominada pelo setor tecnológico. Jeff Bezos, CEO da Amazon, é o mais rico do mundo, com uma fortuna de 189 mil milhões de dólares, um valor que nunca ninguém tinha alcançado.Segue-se Bill Gates. O fundador da Microsoft tem uma fortuna pessoal de 116 mil milhões de dólares. E o pódio é encerrado pelo patrão do Facebook, Mark Zuckerberg, com 93 mil milhões de dólares.