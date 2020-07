Musk vê desbloqueado prémio de 2,1 mil milhões

O CEO da Tesla, Elon Musk, conquistou o direito a exercer a opção sobre mais de um milhão de ações da empresa que lidera, o que, neste momento, representa um ganho de 2,1 mil milhões de dólares.

Elon Musk vai poder exercer a opção sobre 1,69 milhões de títulos adicionais, que poderá adquirir por 350,02 dólares cada. Neste sentido, tendo em conta o atual preço de negociação, o líder da Tesla está a ganhar 2,1 mil milhões de dólares. Contudo, o previsto é que estes títulos não sejam vendidos durante os próximos cinco anos.

O direito a exercer as opções foi conquistado por Musk tendo em conta que foi atingido um novo patamar: a avaliação bolsista da empresa manteve-se, em média, acima dos 150 mil milhões de dólares ao longo dos últimos seis meses.

Em maio, o CEO da fabricante de carros elétricos já havia consigo desbloquear outro prémio, depois de o valor de mercado da Tesla se ter mantido acima dos 100 mil milhões de dólares, mais uma vez em média, nos seis meses anteriores.

O pacote de compensações de elon Musk é o mais alargado de sempre a ser acordado entre um CEO e um conselho de administração. Este inclui 20,3 milhões de opções, divididas em 12 tranches, o que pode conceder ao fundador mais de 50 mil milhões de dólares caso todas as metas sejam cumpridas, de acordo com as estimativas da empresa.

Esta quarta-feira, 22 de julho, a Tesla segue com uma valorização de 2,12% para os 1.601,61 dólares, no dia em que apresenta, após o fecho do mercado, os resultados do segundo trimestre. Caso obtenha lucros, a Tesla passa a ser elegível para integrar o índice S&P 500.