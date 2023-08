Em Jackson Hole, a pesca é por pistas de Powell

O encontro anual organizado pela Fed, no vale do Wyoming, conhecido pelas boas condições para a pesca, terá como ponto alto o discurso do presidente da autoridade monetária dos EUA. Os analistas esperam que não dê sinais fortes sobre o fim do ciclo de subida de juros.

