Empréstimo a empresa de hackers preocupa Wall Street

Agora chamada de NSO Group, a empresa que oferece serviços de pirataria a agências de inteligência tornou-se uma dor de cabeça para dois bancos de Wall Street que ajudaram a financiar uma aquisição do grupo com sede em Israel no mês passado. Depois de muito esforço para encontrarem interessados no empréstimo de 500 milhões de dólres, o Jefferies Financial e o Credit Suisse tiveram de injetar eles próprios dinheiro no negócio e agora estão a desfazer-se da dívida com um grande desconto, segundo fontes com conhecimento do assunto.





Os bancos acabaram por assumir o empréstimo depois de o produto de maior destaque da NSO ter começado a chamar a atenção das autoridades: uma ferramenta para piratear smartphones conhecida como Pegasus que ajudou a empresa a ganhar centenas de milhões de dólares com a venda de licenças a governos estrangeiros e agências de inteligência. Nas últimas semanas, a NSO tem procurado defender-se das acusações de que o Pegasus está a ser usado por países para espionar dissidentes: um cidadão saudita afirma que o software permitiu que o governo do país monitorizasse as suas comunicações com o jornalista assassinado Jamal Khashoggi.