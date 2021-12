Erdogan alega que o Islão quer taxas de juros mais baixas

oposição ao Governo de Recep Erdogan alerta, no entanto, que a inflação "real" é de cerca de 40%.





A decisão de Recep Erdogan em avançar com sucessivos cortes nas taxas de juro, após ter demitido o presidente do banco central turco que se oponha à ideia , tem levado os investidores estrangeiros a retirar ativos do país, o que, por sua vez, conduziu a uma derrapagem da lira.Para conter a desvalorização da moeda, o banco central turco já interviu pela segunda vez esta semana, justificando a decisão com composições de preços pouco saudáveis. Para isso, o banco central turco tem estado a vender algumas das reservas de moedas mais fortes que tem, como é o caso do dólar e do euro, para dar força à lira.No entanto, a agência de notação Fitch baixou o rating da Turquia de "estável" para "negativo", alertando que os esforço da venda de moeda estrangeira "não resolve por si só as causas por trás da depreciação" da lira e alertam para os "a já fraca composição das reservas internacionais do banco central" turco.