Escalada do BCP e do Grupo EDP dá a Lisboa segunda sessão de ganhos

A bolsa portuguesa liderou os ganhos na Europa, com o PSI-20 a ganhar mais de 1%, numa sessão marcada pela escalada das ações do BCP e das subidas protagonizadas pelas cotadas do Grupo EDP.O PSI-20 encerrou a valorizar 1,39% para 5.468,64 pontos, com 14 empresas no verde, 4 em queda e uma inalterada. No resto da Europa, a tendência foi mista, com as cotadas do petróleo e banca a impulsionarem os ganhos, ao passo que as empresas do ramo alimentar e tecnológico negociaram em baixa.A impulsionar a negociação em Lisboa esteve o BCP. O banco, que tem estado sob pressão nos últimos dias, disparou 7,33% para 0,14 euros, a maior subida registada desde 4 de fevereiro, tendo chegado a subir um máximo de 10% durante a sessão.Também as cotadas da energia contribuíram para o bom desempenho da praça lisboeta, com destaque para as renováveis, numa altura em que se procuram mais alternativas ao petróleo, que segue perto de máximos históricos.A Greenvolt disparou 5,34% para 6,11 euros, enquanto a EDP Renováveis subiu 3,95% para 22,62 euros. Já a EDP avançou 2,82% para 4,27 euros.Apesar da escalada dos preços do petróleo – o Brent do Mar do Norte está a negociar em torno dos 132 dólares por barril devido à intenção dos Estados Unidos e do Reino Unido de deixarem de importar petróleo russo – , a Galp fechou a sessão inalterada em 11,49 euros, a contrariar os ganhos do setor na Europa.A travar uma subida mais expressiva do PSI-20 esteve a Jerónimo Martins. A retalhista, que apresenta amanhã os seus resultados relativos a 2021, fechou a desvalorizar 2,93% para 18,70 euros.A Corticeira Amorim (-0,96%), a Navigator (-0,81%) e a Novabase (-0,6%) foram as outras empresas da bolsa que terminaram o dia a negociar com um sinal de menos.(Notícia atualizada com mais informação)