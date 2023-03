EUA: Yellen convoca reguladores financeiros por causa do SVB

Leia Também É oficial: Silicon Valley Bank fecha portas

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, "convocou" esta sexta-feira vários reguladores dos setores bancário e financeiro para analisar a situação causada pelo fecho do banco SVB decidido pelas autoridades.Em comunicado, a responsável pela Economia e Finanças no governo do presidente Joe Biden detalhou que recebeu os dirigentes do banco central (Reserva Federal), da agência encarregue de garantir os depósitos bancários (FDIC, na sigla em Inglês) e da que controla o setor bancário, agências de bancos estrangeiros incluídas (OCC, na sigla em Inglês), "para discutir os desenvolvimentos em torno do Silicon Valley Bank".Segundo o texto, Yellen "exprimiu a sua plena confiança nos reguladores bancários para tomarem as medidas apropriadas" e realçou que "o sistema bancário permanece resiliente e que os reguladores dispõem de instrumentos eficazes para responderem a este tipo de eventos".O banco foi encerrado depois de ser incapaz de responder a retiradas massivas de depósitos pelos seus clientes, principalmente do setor da tecnologia, e perante a sua incapacidade de obter fundos frescos.