Em três dias, o mercado norte-americano assistiu à liquidação de dois bancos californianos, o que pressionou particularmente os setores bancário e dos serviços financeiros.





Além disso, o dia serviu para digerir os mais recentes números do mercado do trabalho, numa altura em que os investidores procuram pistas sobre o futuro da política monetária da Reserva Federal (Fed) norte-americana.





O industrial Dow Jones derrapou 1,07% para 31.909,64 pontos, caindo para mínimos de meados de janeiro.





Por sua vez, o Standard & Poor's 500 (S&P 500) perdeu 1,45% para 3.861,59 pontos, como não era visto há cerca de dois meses. O S&P 500 quase apagou todos os ganhos alcançados este ano.





No acumulado da semana, o "benchmark" mundial tombou 4,67%, a maior perda semanal desde setembro do ano passado.



Já o Nasdaq Composite recuou para mínimos de 20 de janeiro, ao cair 1,76% para 11.138,89 pontos.





As ações do setor da banca foram as que mais centraram as atenções, tendo os títulos do First Republic Bank chegado a afundar mais de 50%, antes das negociações das ações do banco terem sido temporariamente suspensas durante o dia. No final da sessão, os títulos da instituição aliviaram para uma queda de 15,39%.





Entre os maiores bancos, o Morgan Stanley caiu 2,35%, o Goldman Sachs desvalorizou 4,92% e o JP Morgan Chase perdeu 1,19%.





O setor da banca e dos serviços financeiros foram penalizados pelo colapso do grupo financeiro SVB, que levou as autoridades norte-americanas a encerrarem o banco Silicon Valley Bank.





Esta foi a segunda liquidação em dois dias, depois de na quarta-feira a Silvergate Capital – a empresa-mãe do banco "crypto-friendly" Silvergate Bank ter anunciado que também vai fechar portas.



Esta sexta-feira, o Tesouro dos EUA tentou acalmar os ânimos, ao afirmar que o fim do SVB não representa um risco sistémico para o sistema financeiro, desde que os depositantes sejam íntegros.





Durante a sessão, os investidores estiveram também a digerir os mais recentes indicadores sobre o mercado de trabalho nos EUA, divulgados esta sexta-feira.





Foram criados 311 mil empregos em fevereiro, bem acima dos 210 mil esperados pelo mercado.

Já o desemprego aumentou de 3,4% para 3,6%, o que poderá levar a uma reavaliação por parte da Reserva Federal norte-americana da dimensão de subida das taxas de juro na reunião de março, uma decisão que, de acordo com o presidente da Fed, Jerome Powell, ainda não está tomada e deverá depender de dados económicos.