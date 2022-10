Europa no vermelho. Libra retoma ganhos. Petróleo volta a valorizar

08h43

Europa de olhos no vermelho. Ásia negativa

As principais praças da europa Ocidental estão a apontar para um começo da sessão desta quarta-feira em terreno negativo. Os investidores estão de olhos postos nos dados da inflação nos Estados Unidos que são divulgados esta quinta-feira.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 descem 0,27%.



No Reino Unido os mercados vão estar a reagir aos dados do PIB no país, que mostram uma inesperada contração em 0,3% em agosto face a julho. "A economia afundou em agosto com a produção e os serviços a registarem uma queda e uma pequena revisão em baixa do crescimento [económico] de julho. A economia contraiu nos últimos três meses como um todo", explicou Grant Fitzner do gabinete de estatística do Reino Unido.



A influenciar também a negociação está uma notícia do Financial Times, que adianta que o Banco de Inglaterra deverá estender a compra de dívida no mercado, isto depois de ter sido anunciado pela autoridade monetária esta terça-feira o fim das operações de compra de obrigações na sexta-feira.



Na Ásia, a negociação foi também de perdas, com as principais praças da região a estenderem a negociação negativa ao quarto dia. China e Hong Kong registaram as maiores quedas da região, numa altura em que Pequim continua a defender a política de covid-zero no país.



"O ambiente de 'risk-off' no mercado acionista devido à inflação e subida das taxas de juro não ajuda", explica o analista Vey-Sern Ling, da Union Bancaire Privee à Bloomberg. "A China tem demasiado assuntos importantes que estão a criar resistência no sentimento dos investidores, que podem não estar dispostos a comprar ações dada a incerteza macroeconómica".



No Japão, o Topix e o Nikkei desceram 0,1%. Na Coreia do Sul, o Kospi recuou 0,1%. Já na China o tecnológico Hang Seng perdeu 1,9% enquanto Xangai recuou 1,3%.