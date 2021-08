Fabricante de calçado apoiada por Federer planeia entrada na bolsa de Nova Iorque

A fabricante de calçado de corrida On Holding, com sede em Zurique, planeia avançar com uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na bolsa de Nova Iorque. Nos documentos apresentados a empresa indica que pretende disponibilizar 100 milhões de dólares em ações esta segunda-feira e solicitou a listagem na bolsa com o símbolo "ONON", noticia a Bloomberg.



Fundada em 2011, a fabricante tornou-se uma das marcas de ténis que mais cresce no mundo. Enquanto alguns negócios viram as suas receitas abaladas pela pandemia, os lucros da On Holding AG dispararam devido ao aumento da compra de setores de roupas desportiva, casual e de corrida durante o confinamento.



Mas a imagem de marca que conquistou os fãs são os sapatos conhecidos pelas suas distintas almofadas tubulares na sola. O tenista suíço Roger Federer, acionista da On desde 2019, chegou mesmo a lançar no ano passado a sua linha de sapatos fabricados em parceria com a empresa e que são vendidos por cerca de 200 dólares cada par. O valor investido por Federer ronda os cerca de 50 milhões de francos suíços, segundo noticiou o jornal suíço Handelszeitung em fevereiro.





O valor do lucro líquido da marca ronda os 3,8 milhões de francos suíços (4,2 milhões de dólares) no primeiro semestre deste ano, em comparação com uma perda de 33,1 milhões de francos um ano antes, segundo informações da própria empresa.



Entre os investidores da empresa estão também a Stripes, a firma de investimento fundada por Ken Fox, a Point Break Capital e a empresa asiática Hillhouse.



A On planeia agora a entrada em bolsa e estima-se que a avaliação da marca se situe entre os 6 e os 8 mil milhões de dólares. A empresa ainda não definiu os termos da oferta.



Goldman Sachs & Co, Morgan Stanley e JP Morgan estão entre os subscritores da oferta.