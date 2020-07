Fabricante de chips vai ter maior IPO da década na China

A maior fabricante de chips chinesa, a Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) está a planear angariar 7,5 mil milhões de dólares na estreia na bolsa de Xangai, protagonizando a maior IPO a que o país assistiu na última década.

Os detalhes das ofertas foram lançados no domingo, no site da bolsa de Xangai, e as ações que a empresa tem cotadas em Hong Kong dispararam mais de 20% para níveis recorde.

A empresa quer angariar mais do dobro do que tinha sido anunciado inicialmente, apontando para um máximo de 53,2 mil milhões de yuan, o equivalente a 6,67 mil milhões de euros. A oferta avalia a empresa 109,25 vezes acima dos resultados obtidos em 2019.

Esta é a maior operação no país desde que o Banco Agrícola da China angariou 68,5 mil milhões de yuan na IPO que lançou em 2010.

A SMIC é o maior fabricante chinês de chips e é vista como um elemento chave para que Pequim alcance os planos de poder ser autossuficiente no que toca a semicondutores, afastando-se da dependência atual de empresas oriundas de outros países, incluindo Estados Unidos.