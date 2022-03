Família Soares dos Santos ultrapassa China Three Gorges na lista dos que mais ganham

As famílias Soares dos Santos, Amorim, Queiroz Pereira e Azevedo ficam com uma importante fatia dos resultados das cotadas de 2021. Apesar de já não liderar a lista dos que mais ganham, a China Three Gorges continua a ganhar uma importante soma da EDP.

Família Soares dos Santos ultrapassa China Three Gorges na lista dos que mais ganham









