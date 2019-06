Fed serve de contrapeso à guerra comercial e Wall Street sobe

A bolsa em Nova Iorque abriu a sessão em alta, com os três principais índices a posicionarem-se no verde. A tendência positiva prolonga-se há três sessões, depois de o presidente da Fed, Jerome Powell, ter garantido que tudo será feito para apoiar a economia norte-americana – uma declaração que foi lida como uma indicação de que há margem para baixar os juros.

O generalista S&P500 soma 0,50% para os 2.817,27 pontos, o industrial Dow Jones sobe 0,58% para os 25.480,04 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite avança 0,68% para os 7.578,22 pontos.

O pessimismo que tem assolado os mercados, decorrente do avolumar das tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos, é desta forma contrariado pelo banco central norte-americano, que parece pronto a estimular a economia caso se verifiquem os efeitos nefastos associados ao conflito entre as duas maiores economias do mundo.



"Não vamos esquecer a outra parte da equação, o escalar da guerra comercial em várias frentes. Hoje os mercados estão satisfeitos em focar-se no apoio da Fed, mas se a retaliação prometida pelo Departamento do Comércio Americano se verificar face à ameaça da China em relação aos metais raros, a disputa terá tendência a piorar antes de poder melhorar", comentou um analista da London Capital Group, Jasper Lawler, em declarações à Reuters.



A tensão entre as duas maiores economias do mundo tem vindo a crescer, num contexto em que a China terá interrompido a aquisição de soja proveniente dos Estados Unidos e ameaçou com o corte da oferta de metais raros, essenciais ao desenvolvimento tecnológico. Do lado de Washington, uma das últimas investidas consistiu em incluir a gigante chinesa Huawei na lista negra dos Estados Unidos.





Já a empresa-mãe da Google, a Alphabet, destaca-se pela negativa, ao regressar ao vermelho após apenas uma sessão de recuperação depois de ter entrado em bear market no início da semana. A Google anunciou esta quarta-feira, 5 de junho, que já recorreu da multa de 1,49 mil milhões que foi determinada pela Comissão Europeia no passado mês de março, negando as acusações de comportamentos anti-concorrenciais no mercado de publicidade online.