Fidelidade aprova entrada da Luz Saúde em bolsa

Leia Também Dois IPO na bolsa de Lisboa à espera que o mercado abra

O regresso da Luz Saúde à bolsa está mais próximo, depois de aO desfecho foi confirmado ao Negócios por fonte oficial da Fidelidade, que não quis acrescentar mais informações.A convocatória para a reunião previa "deliberar sobre a admissão da totalidade das ações representativas do capital da Sociedade à negociação no mercado regulamentado gerido pela Euronext Lisbon", ponto que estava dependente da aprovação de outros dois que também obtiveram luz verde: um aumento de capital, "através de uma oferta de ações para subscrição particular por um conjunto de investidores profissionais" e a "supressão dos direitos de preferência dos acionistas da sociedade no aumento de capital".O regresso da Luz Saúde ao mercado de capitais, após o fecho das contas de 2022, apurou o Negócios. Os primeiros meses do ano são tradicionalmente parcos em IPOs.A Fidelidade escolheu escolheu o Citi e o UBS para liderar a colocação da Luz Saúde em bolsa . A estes, que serão os "Global Coordinators" da Oferta Pública Inicial (IPO), juntam-se a Caixa BI, o BCP e o banco de investimento alemão Hauck Aufhauser Lampe.