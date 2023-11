"Fintech" portuguesas captam 65 milhões de euros em nove rondas de financiamento em 2023

As "fintech" portuguesas captaram 65 milhões de euros ao longo de nove rondas de financiamento no ano passado, de acordo com o Portugal Fintech Report 2023, que foi apresentado esta quinta-feira. O setor já levantou mais de 1,1 mil milhões de euros em investimento até à data."Entramos agora numa fase com 'fintech' nacionais em todos os estágios, de 'startup' a 'scale up'", diz João Freire de Andrade, presidente da Portugal Fintech, sublinhando que as rondas de investimento executadas este ano evidenciam o surgimento de "scale ups" - empresas que cresceram, nos últimos três anos, a um ritmo anual superior a 20% quer em termos de número de trabalhadores, quer de volume de negócios.No entanto, denota igualmente maior pressão de novos "players" com rondas de investimento de menor dimensão. "O desafio agora é como garantir que continuamos a alimentar este funil e acima de tudo, como é que garantimos que as 'fintech' existentes tiram proveito de revoluções como a inteligência artificial generativa", refere o responsável.De acordo com a sétima edição do Portugal Fintech Report, um terço do capital levantado no ecossistema vai para "insurtech" em 2023 e o segmento vertical já representa um quinto do ecossistema nacional de "fintechs".A Portugal Fintech anuncia também esta quinta-feira a abertura da segunda edição da Fintech House Scholarship 2024 para novas fintechs. As cinco bolsas dão acesso a espaço de escritório, a uma nova rede de mentores e consultoria especializada para levantamento de capital e desenvolvimento de produto."Num contexto de incerteza e imprevisibilidade, queremos garantir que as Fintech House Scholarships continuam a alimentar o ecossistema com novos players mais sólidos e preparados. Montámos um produto diferenciador e, acima de tudo, focado no setor financeiro", explica Mariana Gorjão Henriques, head da Fintech House.