Fitch atira "rating" da Rússia para C. Avisa para "default" iminente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O "rating" da Rússia está em queda livre, sendo a dívida do país vista como investimento cada vez mais especulativo. Desde a invasão à Ucrânia que a Rússia tem vindo a ser alvo de sucessivos cortes na notação financeira por parte das principais agências internacionais, sendo que na noite passada foi a vez da Fitch anunciar nova revisão em baixa.

"A Fitch





Ratings decidiu rever em baixa o rating de longo prazo em moeda estrangeira da Rússia para 'C', do anterior nível 'B'. O 'rating C' reflete a visão da Fitch de que o incumprimento soberano está iminente", explica o relatório da agência, apontando o impacto das sanções e retaliações.

O país está cada vez mais no fim da escala de classificação dos investimentos como "lixo" devido aos riscos associados às sanções económicas e financeiras implementadas a nível internacional devido à invasão da Ucrânia.

No domingo passado, também a

Moody's cortou a notação financeira da Rússia para Ca (de de B3), o segundo degrau mais baixo de sua escala de classificação, perante o agravamento do risco de "default".

O banco central da Rússia decidiu limitar o pagamento de juros da dívida a credores internacionais, o que poderá na opinião da agência levar a uma redenominação dos pagamentos das obrigações em divisas estrangeiras para a moeda local."De forma mais geral, a maior aceleração das sanções e propostas para limitar a comercialização de energia aumenta a probabilidade de políticas de resposta por parte da Rússia, incluindo não pagamentos seletivos das obrigações relacionadas com a dívida pública", refere a agência.Esta é a segunda vez no espaço de duas semanas que a Fitch revê em baixa o "rating" da Rússia.Não é, no entanto, caso único.