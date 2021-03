Fundos captam mais dinheiro que depósitos e certificados

Os depósitos a prazo têm batido sucessivos recordes, com o dinheiro no banco a atingir valores cada vez mais elevados. Mas está a abrandar o ritmo de entrada nestes produtos, ao contrário do que acontece nos fundos de investimento, cujas subscrições líquidas ultrapassaram, no início de 2021, o valor aplicado em depósitos a prazo e certificados do Estado.





