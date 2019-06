Fundos da Natixis vendem obrigações para estancar resgates

A H20 Asset Management, gestora de ativos controlada pelo francês Natixis, decidiu vender um conjunto de obrigações que tinha na carteira dos seus fundos, de modo a recuperar a confiança dos clientes que retiraram dinheiro de forma acentuada.

A onda de resgates aconteceu depois da Morningstar ter suspendido a atribuição de "rating" a vários fundos H20, devido aos receios com a "liquidez e a adequação" de algumas obrigações, bem como a potenciais conflitos de interesse.

Em resposta, a gestora do Natixis enfrentou uma onda de resgates que baixaram a carteira de ativos da H20 Asset Management em mais de mil milhões de euros.

Para enfrentar estas preocupações, a H20 anunciou esta segunda-feira em comunicado que vendeu uma carteira de obrigações que não tinham rating, o que baixou para menos de 2% o peso destes títulos de dívida no total dos ativos geridos.

Devido a esta medida, os fundos são esta segunda-feira transacionados com um desconto entre 3 e 7%, refere um comunicado da gestora, que anuncia também a suspensão das comissões de subscrição de todos os seus produtos.

De acordo com a Bloomberg, os fundos Allegro, Adagio, Multi Aggregate e Multibonds, que são geridos pela H20, também sofreram com esta onda de resgates. A mesma agência refere que a H20 tinha em carteira obrigações emitidas pelas empresas do controverso empresário alemão Lars Windhorst.

As ações do Natixis também sofreram de forma acentuada. Na quinta-feira, quando a Morningstar anunciou a suspensão do rating, as ações do banco francês caíram 11,76%. Na última sessão desceram mais 2,13%.

Esta segunda-feira o Natixis anunciou que, depois destas medidas, a liquidez dos títulos do H20 "está assegurada" e permitirá à gestora enfrentar mais resgates.