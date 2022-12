Fusões e aquisições: Negócios nacionais nem chegam a metade de 2021

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os valores das fusões e aquisições em Portugal estão a caminho do valor anual mais baixo desde 2019. Depois de uma grande aumento em 2020, enquanto os investidores se protegiam do encerramento da atividade provocado pela pandemia, 2021 já tinha sido de abrandamento, que se acentuou este ano. Aliás, até ao momento o montante total não chega sequer a metade do ano passado.





