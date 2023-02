Galp espera terminar 2023 com resultado operacional de 3,2 mil milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Galp espera alcançar um resultado operacional (EBITDA) no final deste ano de 3,2 mil milhões de euros, depois de reportar um EBITDA de 3,8 mil milhões de euros no ano passado, revela o "guidance" da empresa comunicado esta segunda-feira à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).

Por sua vez, a petrolífera antecipa o investimento (Capex) líquido médio de mil milhões de euros por ano entre 2023 e 2025.





A empresa espera ainda aumentar a geração de energias renováveis para 1,6 gigawatts até ao final do ano 2023.

A Galp registou lucros ajustados de 881 milhões de euros no ano passado, mais 93% do que os 457 milhões obtidos em 2021. O resultado operacional (EBITDA) ajustado ascendeu a 3.849 milhões de euros, o que corresponde a um crescimento de 66% face ao exercício anterior.

Leia Também Galp vende projetos petrolíferos em Angola por 830 milhões de dólares

A empresa destacou ainda que o EBITDA ajustado das renováveis e novas áreas de negócio atingiu os 50 milhões de euros, valor que compara com os 13 milhões negativos observados em 2021.



(Notícia atualizada às 8h:45).