Galp dá energia ao PSI-20 e CTT recuperam de mínimos

A bolsa nacional fechou em terreno positivo, recuperando parte das quedas sofridas nas últimas duas sessões, numa altura em que os investidores estão com as atenções centradas na guerra comercial, que poderá ter um desenlace no sábado.

O PSI-20 fechou a subir 0,34% para 5.079,45 pontos, com 10 cotadas em alta, sete em queda e uma sem variação. Na Europa os índices fecharam com fracas oscilações, embora o Stoxx600 tenha recuado 0,28%.

O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, revelou que o acordo comercial entre os EUA e a China está 90% concluído, mostrando-se otimista sobre a celebração do mesmo.

As declarações surgem três dias antes do encontro agendado entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping. Os responsáveis vão encontrar-se na reunião do G20 este sábado, pelo que até lá os investidores deverão manter uma postura expectante.

A Galp Energia foi a cotada que mais impulsionou o PSI-20 com uma valorização de 2,39% para 13,495 euros. A empresa liderada por Carlos Gomes da Silva esteve a acompanhar o setor (o Stoxx Oil & Gas ganha mais de 1%) numa sessão em que o petróleo está em forte alta nos mercados internacionais devido à queda das reservas nos Estados Unidos. O Brent em Londres está a subir perto de 2%, negociando acima dos 66 dólares por barril.

Do lado contrário esteve a Jerónimo Martins, com uma queda de 1,58% para 14,015 euros. A dona do Pingo Doce atingiu mínimos desde 5 de junho, numa sessão em que o setor do retalho europeu também evoluiu em terreno negativo. A Sonae SGPS desceu 0,36% para 0,823 euros.

As ações dos CTT atingiram mínimos históricos pela segunda sessão seguida, mas conseguiram recuperar no fecho. A empresa dos correios avançou 1,38% para 2,064 euros, após ter transacionado no mínimo de sempre nos 2,004 euros.

O setor do papel esteve em evidência pela positiva, com a Navigator a subir 1,91% para 3,314 euros e a Altri a ganhar 3,17% para 6,03 euros. A empresa de pasta e papel já ontem tinha subido mais de 5%, recuperando do tombo acima de 10% sofrido na segunda-feira, quando descontou o valor do dividendo que vai pagar aos acionistas.

Com a EDP e a EDP Renováveis a sofrerem quedas ligeiras (-0,3% e -0,22%, respectivamente), o BCP contribuiu para a subida do PSI-20 com uma valorização de 0,88% para 0,2630 euros.