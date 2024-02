Gasolina subiu 11% desde pré-pandemia e gasóleo 9,6%

Apesar do aumento de preços nos últimos quatro anos e do cenário de transição energética, as vendas de combustíveis fósseis em Portugal aumentaram no ano passado: 17,3% nas gasolinas e 12% nos gasóleos, mesmo com “travão” no consumo no início de 2023.



De acordo com a ENSE, em 2023 a preferência dos portugueses recaiu sobre os combustíveis simples, em detrimento dos aditivados, mais caros.







Gasolina subiu 11% desde pré-pandemia e gasóleo 9,6%









