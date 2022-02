George Soros adquire participação de mil milhões na marca de elétricos Rivian

Leia Também Ações da Rivian caem abaixo do preço da IPO com acordo Amazon-Stellantis

O multimilionário George Soros é agora dono de uma participação na fabricante de veículos elétricos Rivian, conforme revela a informação que fez chegar na passada sexta-feira à SEC, o regulador dos mercados nos Estados Unidos.De acordo com essa informação, a Soros Fund Management comprou quase 20 milhões de ações da Rivian ao longo do último trimestre. De acordo com o MarketWatch, na altura essa participação estaria avaliada em cerca de dois mil milhões de euros (1,77 milhões de euros), mas agora rondará os 1,17 mil milhões de dólares (1,03 mil milhões de euros).Este valor tem em conta o valor da cotação de fecho da Rivian na passada sexta-feira, 11 de fevereiro, quando as ações da fabricante norte-americana tombaram 9,07%.Se Soros apostou na Rivian no trimestre passado, optou por reduzir as participações que tem em tecnológicas como a Alphabet, que é dona da Google, ou na gigante de comércio eletrónico Amazon.A Rivian estreou-se em bolsa em novembro de 2021, através de uma oferta pública inicial (IPO). Nessa altura, a estreia foi feita com uma cotação de 78 dólares por ação, permitindo à empresa encaixar quase 12 mil milhões de dólares. Assim, em poucos dias, a empresa transformou-se na terceira maior fabricante automóvel, tendo em conta o valor em bolsa.No entanto, até este ponto do ano, a Rivian tem visto as ações recuar - nesta altura, a desvalorização ronda os 42%. A descida foi mais notória a partir do momento em que a Amazon, a segunda maior acionista da Rivian, anunciou um acordo para comprar camiões elétricos à Stellantis, a rival que é liderada pelo português Carlos Tavares. Nessa altura, os títulos da Rivian ficaram pela primeira vez abaixo do preço de 78 dólares do IPO. Esta segunda-feira, ainda antes da abertura de Wall Street, as ações da Rivian estão a desvalorizar 2,28% no mercado de futuros.