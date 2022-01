Ações da Rivian caem abaixo do preço da IPO com acordo Amazon-Stellantis

Stellantis, dona da Peugeot e da Chrysler.









om 652 unidades produzidas até 15 de dezembro e apenas 386 veículos entregues, a Rivian foi uma das startups que mais rapidamente valorizou em bolsa, com um salto de 30% em pouco mais de um mês. A Amazon é uma das empresas que encomendou veículos eletrícos à Rivian (100 mil ao todo).

A startup norte-americana Rivian, que se tornou em poucos dias a terceira maior fabricante automóvel em valor de mercado, viu esta quinta-feira as ações caírem momentaneamente abaixo do preço da oferta pública inicial. A queda da fabricante de veículos elétricos em bolsa acontece depois de a Amazon, o segundo maior acionista da empresa, ter anunciado que vai comprar camiões elétricos à rivalO anúncio apanhou de surpresa o mercado e fez com que as ações da Rivian caíssem quase 16% para 75,13 dólares esta quinta-feira, um valor abaixo do preço com que a empresa se estreou na bolsa (78 dólares por ação). A empresa esteve a negociar abaixo do preço da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) por breves instantes, mas rapidamente aliviou as perdas e voltou a negociar acima do preço do IPO, se bem que mantendo-se em queda - acabando o dia a ceder 2,98% para 87,33 dólares.Para acalmar os ânimos, a Rivian veio a público dizer que o acordo entre a Amazon e a Stellantis é "uma boa notícia" para a indústria automóvel, porque intensifica os esforços para reduzir as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera através de veículos menos poluentes. A Rivian garantiu ainda que a parceria com a Amazon "está intacta" e que espera que "As declarações não foram, no entanto, suficientes para trazer a empresa de volta aos ganhos em bolsa. Na quarta-feira, dia em que foi anunciada a parceria entre a Amazon e aRivian tinha fechado com uma queda de 11%, com as ações a caírem para 90 dólares.A parceria entre a gigante do retalho e a Stellantis está centrada no desenvolvimento de "uma série de produtos e serviços informáticos perfeitamente integrados no universo digital dos utilizadores", ou seja, software de veículos, "com atualizações 'over-the-air' (à distância), que vão acrescentar valor ao longo do tempo". Além disso, a Amazon será a primeira retalhista a comercializar o camião elétrico Ram Promaster da Stellantis.