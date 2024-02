Gestores de fundos: receios de recessão nos EUA recuam pela primeira vez em dois anos

Há quase dois anos que os gestores de fundos de investimento não estavam tão otimistas quanto à economia norte-americana. Pela primeira vez desde abril de 2022, os receios em torno de uma potencial recessão caíram, de acordo com a mais recente sondagem do Bank of America (BofA), citada pela Reuters.





Este grupo de inquiridos, que conta com um total de 568 mil milhões de dólares sob gestão, cortou a presença do investimento em "cash" nas carteiras, de 4,8% para 4,2%, tendo aumentado a alocação de ações, a nível global, para máximos de dois anos.





Através das respostas dadas a esta sondagem, o BofA conclui que "as robustas expectativas macroeconómicas mantêm os investidores a apontar para uma probabilidade 65% de uma aterragem suave", da economia norte-americana, ou seja, de passagem para um crescimento lento, mas sem recessão.





Por outro lado, a probabilidade de "hard landing", ou seja de abrandamento acentuado da economia ou recessão, após um período de crescimento, "caiu para apenas para 11%".





Tecnologia recheia carteiras de investimento





O inquérito do Bank of America dá ainda conta de que a alocação de ações tecnológicas em portefólios de investimento está no nível mais elevado desde agosto de 2020, sendo o investimento nas ações das "Sete Magníficas" - Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Nvidia e Tesla – o mais concorrido atualmente.





Em segundo lugar na lista estão as posições a descoberto, ou seja, as apostas em queda nas ações chinesas. As "blue chips" chinesas bateram em mínimos de cinco anos em fevereiro. Entretanto, Pequim já adotou uma série de medidas para conter as saídas de capital no mercado acionistas chinês.





Por fim, o "Indicador Bull & Bear" do BofA atingiu 6,8 pontos, sugerindo que "o posicionamento dos investidores é cada vez mais avesso aos ativos de risco", escreve o banco de investimento.