Gigante dos portos do Dubai vai sair de bolsa

O DP World, um dos maiores operadores de portos do Dubai, vai deixar de estar cotado em bolsa, anunciou a empresa esta segunda-feira.

A empresa-mãe do DP World, a Port and Free Zone World, vai comprar 19,55% do capital que o operador de portos tem disperso em bolsa, no Nasdaq Dubai. A oferta é de 16,75 dólares por ação, valor que está 29% acima do preço de fecho da últia sessão, os 13 dólares.

Após o anúncio, a empresa já disparou 10% para os 14,30 dólares por título. Atualmente, apresenta um valor de 11,9 mil milhões em bolsa.

A empresa justifica a decisão com a vontade de se concentrar no médio e longo-prazo, de forma a transformar-se num operador global, direcionado para a indústria das infraestruturas e um ator na área da logística que cubra toda a cadeia de produção.

Depois de completa a operação, o DP World vai ser detida na totalidade pela Port and Free Zone World.