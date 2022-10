Golden Wealth Management fecha compra da gestora de fundos de pensões da Altice

A Golden Wealth Management fechou a aquisição da Previsão, sociedade gestora dos fundos de pensões do grupo Altice Portugal, após ter recebido autorização do Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF). A Previsão será integrada na SGF, sociedade gestora de fundos de pensões detida maioritariamente pela Golden, através de uma fusão por incorporação.



"Sendo duas entidades independentes (Golden Wealth Management e SGF) com mais de 30 anos de experiência, contam com um 'know how' consolidado no mercado. Esta aquisição vai fortalecer a ambição das empresas em serem as referências para soluções de investimento e de poupança", refere António Nunes da Silva, CEO da Golden Wealth Management e da SGF, em comunicado.





A Previsão conta atualmente com mais de 11.000 beneficiários e detém sob gestão cerca de 70 milhões de euros de fundos de pensões que passam a ser geridos pela SGF. A MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., entidade do grupo Altice Portugal continuará a ser associada desses fundos de pensões que tem a responsabilidade do pagamento das pensões aos respetivos beneficiários.

Com a fusão, a SGF passará a gerir mais de 200 milhões de euros de fundos de pensões abertos e fechados. Direcionados para empresas como uma ferramenta estratégica, a sociedade disponibiliza quatro fundos de pensões, consoante os objetivos, horizonte temporal e classe de risco, bem como soluções de poupança para particulares.

"Nos dias de hoje, em que somos confrontados com volatilidade e incerteza, sentimos a obrigação e dever de apresentar soluções que criem valor para os clientes. Soluções como os PPR e Fundos de Pensões assumem um papel de destaque pelas suas características, simplicidade, benefícios e histórico de retornos, quando comparados com soluções alternativas como os Depósitos ou Certificados", acrescenta António Nunes da Silva.