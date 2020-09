Goldman Sachs menos otimista com EDP considera-a "atrativa" para ser comprada

O Goldman Sachs recuou na estimativa que tinha de lucros por ação da EDP, mas decidiu manter a recomendação de "comprar". E, no meio destas "contas", aponta ainda que a cotada é uma "potencial candidata" a ser adquirida.





"Vemos a EDP como uma candidata a uma potencial aquisição", escrevem os analistas do Goldman Sachs, numa nota a que o Negócios teve acesso. A ação está a negociar abaixo do preço-alvo que esta casa de investimento definiu para a cotada ao longo dos próximos 12 meses, de 5,40 euros. Ao mesmo tempo, o valor da empresa excede em cerca de 10 vezes o valor do EBITDA e possui uma exposição de 70% na área de "rápido crescimento" das energias renováveis, o que os analistas consideram "atrativo".





Tendo em conta os resultados relativos ao primeiro semestre de 2020, que incluíram novas metas que "ficaram aquém das expetativas do mercado", os analistas do Goldman Sachs baixaram as estimativas de lucro por ação (EPS, na sigla em inglês) em 4%, em média, entre 2021 e 2025. Em 2021, a previsão de 22 cêntimos por ação é substituída pela de 21 cêntimos, ainda assim um salto face aos 17 cêntimos que são esperados este ano (menos que os 20 cêntimos estimados anteriormente).





Deixando de parte o efeito da aquisição da Viesgo, anunciada este ano mas ainda por fechar, o resultado líquido em 2021 deverá situar-se nos 827 milhões de euros, o que compara com os 867 milhões previstos inicialmente para esse mesmo ano. Em 2020, a estimativa é de 794 milhões de euros, acima dos anteriores 760 milhões.

A mesma casa de investimento continua a recomendar comprar, "uma vez que uma força renovada na folha de balanço (na sequência de medidas de desalavancagem de cerca de 5 mil milhões de euros), provavelmente vai espoletar uma grande aceleração nos investimentos nas energias eólica e solar". Estes analistas esperam novidades neste campo no início de 2021.



No mesmo dia em que o Goldman Sachs revela estes números, a JB Capital Markets anuncia que subiu a recomendação da EDP de "neutral" para "comprar" e aumentou também preço-alvo, em 14%, para os 4,67 euros.



O intervalo de preços-alvo atribuídos à EDP, de acordo com a Bloomberg, varia entre os 3,27 euros e os 5,60 euros.





A EDP fechou o primeiro semestre deste ano com um resultado líquido de 315 milhões de euros, o que corresponde a uma queda de 22% face ao mesmo período do ano passado.





Em comunicado, a elétrica agora liderada por Miguel Stilwell d'Andrade (na foto) explica que as contas foram impactadas pela pandemia de covid-19, que se refletiu principalmente nas contas do segundo trimestre.