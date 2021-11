Governador Randal Quarles demite-se e dá mais espaço a Biden para mexer na Fed

O governador Randal Quarles vai deixar o conselho de governadores da Reserva Federal dos Estados Unidos a partir do final de dezembro. A demissão foi anunciada esta segunda-feira pelo banco central após quatro anos como vice-presidente de supervisão financeira."Randal K. Quarles apresentou esta segunda-feira a sua demissão como membro do Conselho da Reserva Federal, com efeito a partir de dezembro. Ele desempenhou funções como primeiro vice-presidente para a supervisão do Conselho e foi membro do Conselho desde 13 de outubro de 2017", anunciou a Fed, em comunicado.

Nestas funções, o norte-americano foi responsável pela supervisão financeira e pela regulação das empresas do setor. Presidiu também ao Conselho para a Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês), uma organização internacional estabelecida pelo G20 para assegurar a resiliência do sistema financeiro global.



"Em ambas as posições, desempenhou um papel central em assegurar uma operação segura nos sistemas financeiros tanto doméstico como internacional durante o stress da covid-19", sublinha o banco central liderado por Jerome Powell.



Esse mandato à frente do FSB - que ficou marcado pelas reformas Dodd-Frank na regulação financeira - terminou em outubro. Já o mandato dentro da Fed deveria terminar apenas dentro de 11 anos, em 2032, mas Quarles decidiu deixar a posição, sem ter sido dada a conhecer qualquer justificação.



Nas últimas semanas, o ainda governador foi alvo de críticas por parte de congressistas mais progressivos, como é o caso da Senadora Elizabeth Warren, que tem culpado tanto Quarles como Powell de terem suavizado demasiado a regulação após a crise financeira global.



Com a saída deste decisor político no final do ano, o presidente Joe Biden fica com maior margem de mexer na composição da Fed. Além deste lugar, há ainda outra posição por ocupar no Conselho e o mandato de Jerome Powel como presidente do banco central termina no final de janeiro, não tendo ainda sido anunciada uma decisão sobre o futuro.