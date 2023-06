Governo diz que "há zero de cedência à banca" na suspensão dos certificados

Leia Também Marcelo reitera pedido à banca para pagar melhor os depósitos

O Governo rejeita as críticas sobre a suspensão de uma linha de certificados de aforro e o lançamento de uma nova série com uma taxa de juro de 2,5%, abaixo dos 3,5% praticados até agora.Em declarações aos jornalistas neste sábado, o secretário de Estado das Finanças afirmou que "há zero de cedência à banca" na decisão, e que "não houve nenhuma pressão" das instituições financeiras, que perderam 8,7 mil milhões de euros de depósitos nos primeiros três meses do ano.Trata-se, assegura João Nuno Mendes, de "fazer uma correcta gestão da dívida pública, portanto há zero de cedência à banca. Temos de gerir as necessidades de financiamento da dívida pública. A agência de gestão da dívida já tem feito um enorme esforço para acomodar a extraordinária procura de subscrição de certificados que temos tido", realçou, avançando que a estimativa para o ano inteiro era "fazer cerca de 3,5 mil milhões de euros e temos dez mil milhões em sensivelmente cinco meses".Por outro lado, "havia a necessidade de adequar a taxa de remuneração dos certificados ao nível da remuneração dos restantes financiamentos da República", assegurou.No final de 2022 o Estado suportou 5 mil milhões de euros em juros nos instrumentos de poupança, e em 2027 "deveremos estar a suportar mais de oito mil milhões de euros, portanto tem que haver uma gestão com equilíbrio", afirmou.Na nova série, garante João Nuno Mendes, o Governo, apesar de reduzir a taxa inicial, criou um "prémio de permanência para incentivar que as pessoas fiquem o mais tempo possível com o produtoO secretário de Estado garantiu que se tratou de uma alteração que tem a ver com a gestão feita pelo IGCP, a agência que gere a dívida pública portuguesa."A agência já tem feito um enorme esforço para acomodar a procura", afirmou o governante, que rejeitou ainda que a motivação para a decisão seja seja diminuir os encargos do Estado: "Não é uma questão de poupança, é uma questão que tem a ver com reduzir o nível da remuneração para o montante equiparável a outras fontes alternativas de financiamento, que inclusivamente estão a ser reduzidas dada esta procura extraordinária de certificados".Neste momento há 45 mil milhões de euros subscritos em instrumentos de poupança do Estado. No final de 2021 o total atingia 30 mil milhões de euros. O aumento foi sentido sobretudo nos últimos meses: "Só desde outubro foram 14 mil milhões", destacou.O ministério das Finanças convocou os jornalistas poucas horas depois das declarações do presidente da República, que pediu um "esforçozinho" aos bancos para melhorarem as taxas de juro dos depósitos.