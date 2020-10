Governo entrega Orçamento e 4 outras coisas que precisa de saber para começar o dia

As notícias relacionadas com as negociações para um novo pacote de estímulos nos Estados Unidos tem dominado o rumo dos mercados nas últimas semanas e este domingo foram reveladas mais novidades. O conselheiro económico do presidente Donald Trump, Larry Kudlow, disse que o novo plano de relançamento da economia proposto pela Casa Branca, que enfrenta a oposição de republicanos e democratas, "não está morto".



"Não penso que esteja morto. Creio que se houver a possibilidade de chegar a acordo (com os democratas), os republicanos darão o seu aval", afirmou. Após uma semana de alguma confusão, com Trump a anunciar na terça-feira a interrupção das negociações até às presidenciais de 3 de novembro, na sexta-feira foi anunciado que a administração norte-americana estaria disposta a aumentar para 1,8 biliões de dólares o pacote de apoio à economia dos Estados Unidos, esperando alcançar, a menos de quatro semanas das eleições, um acordo com os democratas.